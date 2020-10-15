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Швеция хочет увеличить расходы на оборону на 40% из-за действий России

Левые партии правительства Швеции опасаются агрессивных действий России и предлагают принять законопроект, увеличивающий расходы на оборону до $3,1 млрд.

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На оборону Швеции уходит 1,1% от ВВП страны
На оборону Швеции уходит 1,1% от ВВП страны
Фото: EPA

Левые силы правительства Швеции 15 октября предложили увеличить оборонный бюджет страны на 40% с 2021-го по 2025 год из-за действий России, которые угрожают безопасности в регионе. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на министра обороны страны Петера Хулквиста.

Это наибольшее увеличение обороноспособности за последние 70 лет, заявил он. По мнению шведского чиновника, нельзя исключать вооруженного нападения на Швецию.

В правительстве предположили, что нападение на страну может начаться с важных гражданских и военных объектов, саботажа и "ликвидации ключевых людей". Всю территорию затронут интенсивные боевые действия с серьезными последствиями на местном и региональном уровнях, опасаются в правительстве Швеции.

Оборонный законопроект предусматривает увеличение расходов на 27 млрд крон ($3,1 млрд), или до 40% по сравнению с предыдущими госзатратами.

Расходы на оборону Швеции, не входящую в НАТО, в настоящее время составляют 1,1% от валового внутреннего продукта.

Пока непонятно, когда в шведском парламенте состоится голосование за это предложение. В случае одобрения Швеция будет иметь третью армейскую бригаду, оснащенную артиллерией, и несколько местных оборонных батальонов, отметил Хулквист. Также в стране увеличат количество призывников.

В прошлом году правительство Швеции планировало ввести новый налог для банков и пополнить казну на 5 млрд крон ($508 млн) на оборону страны к 2022 году на фоне ухудшающегося прогноза о внешних угрозах.

Теги: Россия, Швеция, бюджет, военные, нападение, оборона, артиллерия, безопасность, Петер Хулквист
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