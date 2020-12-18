В Японии из-за сильных снегопадов сотни автомобилей застряли в пробках

Для помощи людям, застрявшим на автомагистралях из-за обильных снегопадов, правительство Японии привлекло военных и пожарных.

По сообщениям очевидцев, высота снега превышала 2 м Фото: EPA

Сильный снегопад, который начался вечером 16 декабря, спровоцировал многокилометровые пробки в северо-западной части Японии. В заторы попали сотни автомобилей, сообщило агентство Reuters.

Наиболее проблемным является участок дороги между столицей страны Токио и админцентром одноименной префектуры, городом Ниигата. По данным полиции и оператора скоростной автомагистрали, 18 декабря очередь авто на трассе растянулась на 16,5 км, отметило агентство Kyodo News. Некоторые люди были вынуждены остаться в автомобилях на ночь.

По сообщениям очевидцев, иногда высота снега превышала 2 м.

#Snow is still falling at an alarming rate! Central #Japan has had 217cm (7.1feet) of snowfall in 72 hours, making it the all-time record. 1,000 cars have been stranded on a highway. Drivers stuck in the cars are in a dangerous situation. https://t.co/jZaRbk2DqP — Sayaka Mori (@sayakasofiamori) December 17, 2020

К спасению застрявших людей правительство привлекло военных и пожарных. По информации государственного телеканала NHK, они раздают пострадавшим еду, топливо и теплые одеяла, а также помогают расчищать снег.

В ближайшие выходные в Японии прогнозируют новые снегопады.