Слоны идут на юг. В Китае эвакуировали более 150 тыс. человек с пути знаменитого стада блуждающих слонов. Видео

За слонами наблюдают более 25 тыс. человек Фото: EPA

По словам чиновника, стадо из 14 диких азиатских слонов возвращается в свой ареал обитания после 17 месяцев странствий.

Вечером 8 августа стадо под руководством людей пересекло реку Юаньцзян и продолжило движение на юг.

Чиновник отметил, что за мигрирующими слонами наблюдали более 25 тыс. сотрудников, включая полицейских. Было задействовано множество транспортных средств и дронов. Во время миграции слонам было предоставлено около 180 тонн корма.

Сейчас слоны, по его словам, "в стабильном состоянии".