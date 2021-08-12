Слоны идут на юг. В Китае эвакуировали более 150 тыс. человек с пути знаменитого стада блуждающих слонов. Видео

По словам чиновника, стадо из 14 диких азиатских слонов возвращается в свой ареал обитания после 17 месяцев странствий.
Вечером 8 августа стадо под руководством людей пересекло реку Юаньцзян и продолжило движение на юг.
Чиновник отметил, что за мигрирующими слонами наблюдали более 25 тыс. сотрудников, включая полицейских. Было задействовано множество транспортных средств и дронов. Во время миграции слонам было предоставлено около 180 тонн корма.
Сейчас слоны, по его словам, "в стабильном состоянии".
Азиатский слон – охраняемый вид. В Китае, по данным агентства "Синьхуа", их всего около 300 особей, обитающих в провинции Юньнань, где для них созданы специальные заповедники.
Почему стадо пустилось в странствия, неизвестно. По одним предположениям, неопытный вожак мог сбить стадо с пути, согласно другим, слоны могли искать новую среду обитания.
Согласно статье 2017 года в журнале Nature, за последние несколько десятилетий сельское хозяйство привело к потере мест обитания слонов, в результате чего стада раздроблены и изолированы на постоянно сокращающихся участках земли. Многие слоны вынуждены добывать себе пищу в сельскохозяйственных районах, что приводит к росту конфликтов между людьми и слонами.