"Смерть была внезапной". В Риге умер автор книги "Путинбург"

"С пустотой в сердце и пока не понимая происходящего, обязана сообщить, что Дмитрий скончался сегодня днем в Риге, находясь в путешествии со своей семьей. Предположительно, тромб, хотя точной информации пока нет. Смерть была внезапной и быстрой", – написала она.

По словам Елизаветы, "в шоке" и она сама, и их дочь Лина.

"Я еще не знаю, что делать. Шаг за шагом осознаем реальность, хотя вытеснение пока выигрывает на этом поле боя", – отметила жена журналиста.

"Радио Свобода" сообщает, что Запольскому было 62 года, сам он из Санкт-Петербурга, за пределы России выехал в 2011 году и жил преимущественно в Финляндии.

Книгу "Путинбург", которую написал Запольский, выпускает британское издательство PVL Consulting Ltd. В ней автор "пытается доказать, что именно в Петербурге создавалась та система управления, которая существует сейчас в России, а те, кто создавал эту систему, сейчас и управляют страной во главе с Владимиром Путиным", писал в 2019 году сайт "Радио Свобода".