СМИ назвали возможных преемников Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО

"Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис были представлены как возможные кандидаты на работу в НАТО", – говорится в сообщении.

Former British prime minister Theresa May, Dutch Prime Minister Mark Rutte, Estonian Prime Minister Kaja Kallas, former EU foreign affairs commissioner Federica Mogherini and Romanian President Klaus Iohannis have all been touted as possible candidates for the NATO job. — dpa news agency (@dpa_intl) February 4, 2022

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который занимает эту должность с 2014 года, истекают в сентябре. 1 декабря он возглавит нацбанк Норвегии.

Столтенберг – бывший премьер-министр и экс-министр финансов Норвегии.