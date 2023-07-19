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СМИ сообщили, что доверенное лицо Путина, спортсменка Исинбаева живет в Испании. Она отреагировала: "Я человек мира"

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Исинбаева заявила, что ее военные звания "носят номинальный характер"
Исинбаева заявила, что ее военные звания "носят номинальный характер"
Фото: EPA

Двукратная олимпийская чемпионка, российская легкоатлетка Елена Исинбаева покинула страну-агрессора Россию и проживает на испанском острове Тенерифе, из-за чего подверглась критике и хейту в РФ.

В первой половине июля издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева поселилась в "роскошном комплексе" на юге Тенерифе. В настоящее время она ведет "очень сдержанный образ жизни", говорится в материале. 

Информацию СМИ она прокомментировала в соцсети "ВКонтакте" (доступно с помощью VPN) 17 июля. По ее словам, она правда была в Испании, но при этом переезжать туда не планировала. 

"Я человек мира, всегда была и им останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые "готовы бросить камень в меня сегодня" лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть – разрушающее чувство", – написала спортсменка. 

В статье El Digital Sur также говорится, что Исинбаева является офицером министерства обороны страны-агрессора России в звании майора. Эта должность была официально присвоена ей министром обороны РФ Сергеем Шойгу 16 мая 2015 года, говорится в статье.

В свей публикации спортсменка опровергла это и сообщила, что никогда не состояла на службе в российской армии.

"Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в вооруженных силах РФ", – сообщила спортсменка.

Кроме того, Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, поскольку организация не нашла "оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей". 

Министр спорта страны-агрессора РФ Олег Матыцин прокомментировал, что отношение спортсменки к ее воинскому званию является "недопустимым". Его цитирует российского пропагандистское агентство ТАСС

"Здесь абсолютно однозначная оценка: недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране. Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям", – заявил Матыцин.

А в Дагестане уже работают над тем, чтобы переименовать легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, который носит имя Исинбаевой. Об этом сообщил в Telegram глава Дагестана Сергей Меликов.

"Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за границы, – для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона", – написал Меликов.

Также в Государственной думе страны-агрессора РФ будут работать над законопроектом "о компенсационной выплате при смене гражданства спортсменами", сообщает "Медиазона". Согласно документу, спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду РФ, если заявится от иностранного государства, будет обязан "осуществить компенсационную выплату в размере расходов, понесенных на его спортивную подготовку".

Контекст:

Исинбаева – обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом. В 2012 году она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Была в составе рабочей группы по изменению российской конституции. Принятые поправки позволили президенту России оставаться у власти до 2036 года.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел против Исинбаевой санкции за поддержку полномасштабного российского вторжения.

Теги: Россия, Дагестан, Елена Исинбаева, Олег Матыцин
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