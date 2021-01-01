"Снега, как в Антарктиде". Украинские полярники поздравили с Новым годом

Коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" накануне празднования Нового 2021 года пожелали украинцам "снега, как в Антарктиде".

В 2020 году 12 украинских ученых-исследователей отправились в экспедицию в Антарктику Фото: uac.gov.ua

Участники украинской экспедиции на станции "Академик Вернадский" поздравили с Новым 2021 годом. Поздравление 31 декабря 2020 года опубликовала пресс-служба научного центра.

"Дорогие друзья, коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" искренне поздравляют вас с Новым 2021 годом", – говорится в сообщении.

Они пожелали здоровья, успехов и "снега, как в Антарктиде".

В апреле 12 украинских ученых-исследователей, в числе которых – геологи, геофизики, биологи, медики и инженеры, отправились в экспедицию в Антарктику, где заменили предыдущую команду, которая провела там целый год.

Станцию "Академик Вернадский" основала британская экспедиция в 1930-х годах (тогда станция называлась "Фарадей"). В 1996 году Великобритания передала станцию Украине.