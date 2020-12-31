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В Киеве температура воздуха 30 декабря побила рекорд 1913 года

30 декабря в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +5,3 °C, что на 0,7 °C выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года, сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

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Температура воздуха в Киеве 30 декабря побила рекорд
Температура воздуха в Киеве 30 декабря побила рекорд
Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА / Facebook

Температурные показатели в Киеве 30 декабря побили несколько рекордов. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 30 декабря в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +5,3 °C, что на 0,7 °C выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года. Климатическая норма превышена на 7,3 °C, что соответствует погоде конца октября", – сообщили в обсерватории.

Максимальная температура 30 октября после полудня в столице поднялась до +7,5 °C, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1987 году на 0,2 °C.

Температура под утро в последний день года, 31 декабря, не опустилась ниже +7,6 °C. Предыдущее рекордное значение в 3,2 °C 1980 года превышено на 4,4 °C.

По прогнозу Укргидрометцентра, 31 декабря в западных областях Украины ожидается дождь, в горах будет значительный снег, на остальной территории без осадков.   

Синоптики спрогнозировали сравнительно теплую погоду в январе 2021 года, со средней температурой воздуха в пределах 0...-4 °С, что на 2–2,5 °С выше средних показателей для этого месяца. Среднемесячное количество осадков в январе составит 27–58 мм.

Теги: Украина, погода, климат, рекорд, Укргидрометцентр, снег, воздух, синоптики, обсерватория
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