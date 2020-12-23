Собянин обошел Путина в рейтинге доверия москвичей к политикам – опрос

В ответ на просьбу социологов "Левада-центра" назвать нескольких московских политиков и общественных деятелей, которые вызывают больше всего доверия, мэра российской столицы Сергея Собянина назвали 19% опрошенных, а президента РФ Владимира Путина – 18%.

Обошел Собянин (слева) Путина (справа) и в опросе о том, какое впечатление у москвичей сложилось от их деятельности Фото: EPA

Мэр Москвы Сергей Собянин обошел президента Владимира Путина в рейтинге доверия москвичей к политикам. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", обнародованные 22 декабря.

В ответ на просьбу социологов назвать нескольких московских политиков и общественных деятелей, которые вызывают больше всего доверия, Собянина назвали 19% опрошенных, а Путина – 18%.

В пятерку также вошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9%), оппозиционер Алексей Навальный (5%) и министр обороны России Сергей Шойгу (5%).

Обошел Собянин Путина и в опросе о том, какое впечатление у москвичей сложилось от их деятельности. О Собянине положительно отозвались 42% опрошенных (21% негативно), о Путине – 40% (19% негативно).

Опрос был проведен 5–13 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.