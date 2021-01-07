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Сооснователь “Квартета И” Барац: Будет ли “День выборов – 3"? Чего-то не лежит у меня сейчас душа шутить по поводу выборов в России

Сооснователь и актер московского театра "Квартет И" Леонид Барац в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что всегда можно шутить по любому поводу, но шутить по поводу выборов в России сейчас у него душа не лежит.

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Барац: Трагедию "День выборов 3" можно снять. Жесткий фильм "День выборов 3" можно снять
Барац: Трагедию "День выборов – 3" можно снять. Жесткий фильм "День выборов – 3" можно снять
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сооснователь и актер московского театра "Квартет И", уроженец Одессы Леонид Барац пока не планирует сниматься в третьей часть популярной серии фильмов "День выборов". Об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, сейчас в России можно снять разве что трагедию "День выборов – 3".

"Трагедию "День выборов – 3" можно снять. Жесткий фильм "День выборов – 3" можно снять. Шутить по этому поводу сейчас… Ну, можно. Наверное, всегда можно шутить, по любому поводу: и о смерти можно шутить, и, знаете, есть еврейский юмор в гетто. Тоже существует. Но чего-то не лежит у меня сейчас душа шутить по поводу выборов в России. Ну, как-то не знаю", – ответил он на вопрос о возможной съемке третьей части.

Сооснователь "Квартета И" Барац: Мы настаивали, чтобы в конце "Дня выборов" была фраза, что даже такие выборы лучше, чем их отсутствие. Но мы не смогли это пролоббировать. Полный текст интервью Бараца Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Премьера фильма советского и российского режиссера Олега Фомина "День выборов" состоялась в 2007 году.  Барац сыграл в картине радиожурналиста.

В 2016 году вышла вторая часть картины под названием "День выборов 2".  Фильм снял российский режиссер Александр Баршак.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, кино, выборы, фильм, Квартет И, Леонид Барац
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