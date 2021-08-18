Соревнования ветеранов Warrior Games, в которых впервые должна была участвовать Украина, отменили

Украинская делегация в составе 40 ветеранов должна была соревноваться на Warrior Games в 11 видах спорта Фото: Warrior Games: Team Ukraine / Facebook

"Такое решение приняли, учитывая сложную ситуацию с COVID-19 в штате Флорида и приоритет здоровья и безопасности военнослужащих и всех причастных к соревнованиям", – говорится в сообщении.

Украинская сборная завершит учебно-тренировочный сбор, который сейчас проходит в олимпийском центре "Конча-Заспа", по плану – 22 августа.

"Для нас сборная – это конкретные участники боевых действий, ветераны, которые реализуют персональные спортивные планы. Хотя соревнования отменили, спортивная реабилитация ветеранов должна продолжаться. Мы сожалеем, что нынешние соревнования отменили, но наша работа продолжается, мы продолжим поддерживать раненых ветеранов и военнослужащих в течение всего процесса их восстановления с помощью спорта", – сообщила национальный координатор Warrior Games в Украине Оксана Горбач.

Будет ли сборная принимать участие в Warrior Games 2022, решат до конца этого года.