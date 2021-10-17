Состояние 75-летнего Клинтона улучшилось, но он останется в больнице

"Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья меняются в правильном направлении, включая количество лейкоцитов, которое значительно уменьшилось", – говорится в сообщении Урены.

Представитель уточнил, что 75-летний Клинтон пребывает в отличном расположении духа и очень благодарен всем, кто пожелал ему в эти дни скорейшего выздоровления.

Update, from me, on President Clinton pic.twitter.com/GhLT9MV6h0 — Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021