Экс-президент США Клинтон попал в больницу

"Он был госпитализирован для тщательного наблюдения, и ему вводили внутривенно антибиотики... После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов и он хорошо реагирует на антибиотики", – говорится в сообщении.

Statement from President Clinton’s physicians pic.twitter.com/kQ4GDOxBcU — Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021

Также Урена уточнил, что инфекция Клинтона не связана с COVID-19.

"Он выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, оказавшим ему отличную помощь", – добавил он.

Statement, from me, on President Clinton pic.twitter.com/Jbfl4evpcF — Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021

Канал CNN сообщает, что госпитализация Клинтона связана с инфекцией мочевыводящих путей.