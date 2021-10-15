Экс-президент США Клинтон попал в больницу

"Он был госпитализирован для тщательного наблюдения, и ему вводили внутривенно антибиотики... После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов и он хорошо реагирует на антибиотики", – говорится в сообщении.
Statement from President Clinton’s physicians pic.twitter.com/kQ4GDOxBcU— Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021
Также Урена уточнил, что инфекция Клинтона не связана с COVID-19.
"Он выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, оказавшим ему отличную помощь", – добавил он.
Statement, from me, on President Clinton pic.twitter.com/Jbfl4evpcF— Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021
Канал CNN сообщает, что госпитализация Клинтона связана с инфекцией мочевыводящих путей.
Билл Клинтон был президентом США два срока подряд с 1993-го по 2001 год. Как отмечает Reuters, он в прошлом уже имел проблемы со здоровьем: в 2004 году ему сделали четырехкратное шунтирование, а в 2010 году – операцию по открытию закупоренной артерии в сердце.