Совет Европы обновил черный список стран-офшоров

В обновленном черном списке офшоров 12 юрисдикций, еще девять юрисдикций взяли на себя обязательства реформировать налоговую политику, говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Совет Европы обновил черный список стран, не желающих сотрудничать с Европейским союзом в сфере налоговой отчетности. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета Европы, опубликованном 22 февраля.

В черный список офшоров вернулся карибский остров Доминика. В то же время из него исключили островное государство Барбадос.

Всего в обновленном списке 12 юрисдикций. Кроме острова Доминика в нем находятся: Американское Самоа, Ангилья, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова, Сейшельские острова и Вануату.

Кроме этого, девять юрисдикций взяли на себя обязательства реформировать свою налоговую политику: Австралия, Барбадос, Ботсвана, Эсватини, Ямайка, Иордания, Мальдивы, Таиланд и Турция.

5 декабря 2017 года министры финансов стран ЕС одобрили черный список офшоров, в который вошли 17 государств из-за низких стандартов в сфере налогообложения. Эти страны должны были лишить доступа к фондам Евросоюза. Еще 47 стран были включены в "серый список", эти государства планировали изменить свою налоговую политику.

5 ноября ряд мировых СМИ опубликовали материалы международной юридической компании Appleby, которые известны под названием Paradise Papers ("Архив райских островов").

Согласно документам, самые богатые люди планеты спрятали в офшорах почти €7,9 трлн. Транснациональные корпорации ежегодно переводят в "налоговые гавани" €600 млрд. В материалах фигурируют названия таких компаний, как Nike, Apple, Uber, Facebook, Siemens, Allianz, Bayer и Deutsche Bank.

"Налоговый рай" использовали более чем 120 политиков примерно из 50 стран, а также бизнесмены, представители аристократических фамилий, спортсмены, артисты и мошенники.

ЕС из-за "налоговых гаваней" ежегодно терял €60 млрд налогов на прибыль предприятий.