Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников для глобального интернета, но потеряла первую ступень ракеты

Первая ступень многоразовой ракеты Falcon 9 упала в океан рядом с платформой.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
SpaceX продолжает миссию Starlink
SpaceX продолжает миссию Starlink
Фото: Official SpaceX Photos / Flickr

Американская аэрокосмическая компания SpaceX 17 февраля запустила на орбиту ракету Falcon 9 с еще 60 спутниками для глобального интернета Starlink. Трансляцию запуска компания вела в своем Twitter.

Старт состоялся с космодрома ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. На борту ракеты было примерно 15,5 тонны полезного груза.

Во время возвращения ракеты многоразового использования произошла нештатная ситуация. Первая ступень упала в Атлантический океан. Во время трансляции комментатор Лорен Лайонс заметила: "На этот раз нам не удалось приземлиться". Она выразила надежду, что важный элемент ракеты удастся доставить на сушу.

Журналист Натан Баркер обратил внимание на кадр, где виден дым недалеко от платформы Of Course I Still Love You, на которую планировалось посадить ступень.

Это уже пятый вывод спутников Starlink на орбиту. Первые 60 были запущены в конце мая 2019 года. Это проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом месте земного шара.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Теги: США, спутник, SpaceX, Атлантический океан, ракета, Falcon 9, Starlink
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джастин Бибер остался без усов
Джастин Бибер остался без усов
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат герцогини Сассекской обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат герцогини Сассекской обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS