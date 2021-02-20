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США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника концлагеря

Из США выслали 95-летнего Фридриха Карла Бергера, который в нацистской Германии служил охранником в системе концентрационного лагеря Нойенгамм. На суде в штате Теннеси, где жил Бергер, он признался, что никогда не просил о переводе из службы охраны концлагеря.

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Министерство юстиции США расследовало и выиграло дела против 109 нацистских пособников
Министерство юстиции США расследовало и выиграло дела против 109 нацистских пособников
Фото: pixabay.com

20 февраля власти США выслали из страны Фридриха Карла Бергера, жителя штата Теннесси с немецким гражданством, "за участие в поддерживаемых нацистами актах преследования". Об этом сообщило министерство юстиции США.

Бергер, по данным министерства, в 1945 году служил охранником в концентрационном лагере Нойенгамм. В минюсте США отметили, что были собраны доказательства причастности Бергера к участию в работе концлагеря.

"Мы стремимся к тому, чтобы Соединенные Штаты не стали убежищем для нарушителей прав человека и военных преступников. Мы никогда не перестанем преследовать тех, кто преследует других. Этот случай демонстрирует непоколебимую приверженность делу отправления правосудия и неустанной охоты за теми, кто участвовал в одном из величайших злодеяний в истории, независимо от того, сколько времени это займет", – отметили в релизе.

Суд Мемфиса (штат Теннеси) установил, что Бергер служил в одном из лагерей системы концлагерей Нойенгамм недалеко от города Меппен. Среди заключенных были евреи, поляки, русские, датчане, голландцы, латыши, французы, итальянцы "и политические противники нацистов". Самые большие группы заключенных составляли гражданские лица из России, Голландии и Польши, сообщили в министерстве.

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Фото: justice.gov

"В конце марта 1945 года, когда союзные британские и канадские войска продвинулись вперед, нацисты оставили Меппен. Суд установил, что Бергер помогал охранять заключенных во время их принудительной эвакуации в главный лагерь Нойенгамм. Это была почти двухнедельная поездка в нечеловеческих условиях, в результате которой погибло около 70 заключенных", – подчеркнули в сообщении.

Бергер признался, что никогда не просил о переводе из службы охраны концлагеря и что он продолжает получать пенсию из Германии.

С 1979 года, когда в США появилась программа выявления нацистских пособников, министерство юстиции США расследовало и выиграло дела против 109 человек.

Теги: США, Германия, преследования, военные, заключенные, эвакуация, евреи, нацисты, концлагерь, Теннесси, охранник, суд, русские
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