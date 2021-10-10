США объявили о возобновлении лотереи для выдачи Green Card

Регистрация на розыгрыш Green Card в 2023 году уже началась Фото: depositphotos.com

В частности, уже началась регистрация на лотерею в 2023 году. Конгресс США разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 тыс. Green Card в год. Регистрация начинается заранее, чтобы успеть обработать заявки.

Издание отмечает, что власти США признают серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были поданы во время администрации предыдущего президента США Дональда Трампа. Теперь право на получение визы не переносится на следующий год, а весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев.

Представитель Госдепартамента США в комментарии "Голосу Америки" отметил, что победа в лотерее не гарантирует получение визы. Она лишь означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз.