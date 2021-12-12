США, Великобритания и ЕС осудили решение парламента Республики Сербской о выходе из государственных институтов Боснии и Герцеговины

"Решение Национальной ассамблеи Республики Сербской о начале разработки закона о создании параллельных институтов в Республике Сербской является дальнейшим шагом к эскалации. Члены правящей коалиции в РС должны осознавать, что продолжение этого тупикового пути оспаривания Дейтонских рамок наносит ущерб экономическим перспективам образования, угрожает стабильности страны и всего региона и ставит под угрозу будущее БиГ вместе с ЕС", – говорится в заявлении.

В нем указано, что рост напряженности и блокирование функциональности институтов ограничат экономические возможности, доступные гражданам, сдерживают инвестиции и отвлекают от борьбы с коррупцией.

"У политиков Республики Сербской и Боснии и Герцеговины есть возможность возобновить диалог и срочно найти решение. Мы призываем всех лидеров укрепить взаимное доверие, немедленно отказавшись от разжигающей рознь и эскалацию риторики и вернувшись в государственные учреждения в полном объеме, где они также могут обсудить вопросы, по которым возникли разногласия. Теперь следует сосредоточить внимание на продвижении вперед реформ, важных для граждан и на пути вступления в ЕС", – заявили США, Великобритания и страны ЕС.