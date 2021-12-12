Парламент Республики Сербской проголосовал за начало выхода из государственных институтов Боснии и Герцеговины

Это решение пока не является обязательным к выполнению – для этого оно должно быть поддержано верхней палатой регионального парламента.

Также депутаты проголосовали за декларацию, в которой говорится, что все законы, введенные высоким международным представителем Боснии, "являются неконституционными", сообщает Radio Slobodna Evropa.

Представители оппозиции покинули зал до завершения голосования.

Лидер Республики Сербской и представитель региона в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик неоднократно угрожал выйти из государственных институтов, называя государство "экспериментом международного сообщества" и "невозможной, навязанной страной", отметила радиостанция Radio Free Europe / Radio Liberty.

Додика называют "главным действующим лицом" в кризисе в Боснии и Герцеговине, который некоторые члены Европарламента считают худшим со времен войны, отмечает Radio Slobodna Evropa. Из-за этих действий в Европарламенте призывали ввести против Додика санкции.

Также Додик известен пророссийскими и сепаратистскими высказываниями. В январе 2017 года он объявил, что боснийским сербам следует выйти из состава Боснии и Герцеговины и создать единое государство с Сербией и сербскими территориями в Косово. По его мнению, у Боснии и Герцеговины как у государства нет перспектив развития.