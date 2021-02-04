Главу президиума Боснии и Герцеговины Додика допросили по делу об украинской иконе

Главу президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика вызвали в прокуратуру по делу об украинской иконе, которую Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Главу президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика 4 февраля допросили в прокуратуре страны по делу об украинской иконе, подаренной в прошлом году министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Об этом сообщила Slobodna Evropa.

В прокуратуре не сообщили подробностей допроса.

Скандал с украинской иконой разгорелся в декабре 2020 года, когда Лавров находился с официальным визитом в Боснии. СМИ писали, что иконе 300 лет и она вывезена из оккупированного Луганска. Бывший глава Ассоциации ветеранов армии Сербии Драган Савич заявлял, что икону с оккупированного Донбасса вывез председатель Ассоциации ветеранов армии Сербии Душко Вукотич в мае 2018 года. Он якобы получил ее в подарок от представителей "ЛНР" и "ДНР".

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.

В начале января Додик заявил, что вернет 300-летнюю украинскую икону тому, кто ее Додику подарил. Глава президиума страны назвал историю о том, что икона была вывезена с оккупированной территории Украины, "фальшивой", добавив, что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении реликвии.

27 января посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич договорился с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович, что Украина направит своих экспертов для изучения иконы.