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Украина направит в Боснию и Герцеговину экспертов для изучения иконы, которую подарили Лаврову

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич договорился с министром иностранных дел страны Бисерой Туркович о том, что украинские эксперты смогут исследовать происхождение 300-летней украинской иконы, подаренной в декабре прошлого года главе МИД России Сергею Лаврову.

Скандал со старинной иконой разгорелся в декабре 2020 года
Скандал со старинной иконой разгорелся в декабре 2020 года
Скриншот: tvk3 / YouTube

Украина направит в Сараево экспертов для изучения происхождения иконы, которую Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Об этом 27 января договорились посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кириличи с министром иностранных дел  Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. Кирилич по этому вопросу собирается встретиться с генеральным прокурором страны Горданою Тадич.

Скандал с украинской иконой разгорелся в декабре 2020 года, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине. Во время этого визита Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. Предположительно, икону с оккупированного Донбасса вывез председатель Ассоциации ветеранов армии Сербии Душко Вукотич в мае 2018 года. Он якобы получил ее в подарок от представителей "ЛНР" и "ДНР".

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.

В начале января Додик заявил, что вернет 300-летнюю украинскую икону тому, кто ее Додику подарил. Глава президиуме стааны назвал историю о том, что икона была вывезена с оккупированной территории Украины, "фальшивой", добавив, что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении реликвии.

Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, Донбасс, МИД России, икона, ветераны, Сараево, скандал, Василий Кирилич, Милорад Додик
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