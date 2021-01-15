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В Боснии и Герцеговине назвали условие возвращения Украине иконы из Луганска

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик настаивает на том, чтобы Украина не искала подаренную им российскому министру Сергею Лаврову 300-летнюю икону из Луганска.

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Додик (справа) подарил Лаврову (слева) украинскую икону в середине декабря 2020 года
Додик (справа) подарил Лаврову (слева) украинскую икону в середине декабря 2020 года
Фото: EPA

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что страна может отдать похищенную из Луганска икону Украине, если Киев докажет, что искал ее до передачи реликвии российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом 14 января сообщало Radio Slobodna Evropa.

По его словам, он до сих пор так и не получил ответа от Украины относительно того, ищет ли она икону, а также не было предоставлено никаких данных об иконе.

Додик заявил, что Агентство по координации деятельности полицейских органов БиГ, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, сообщало, что якобы у Интерпола нет информации о поиске Украиной этой реликвии.

Скандал с украинской иконой разгорелся в середине декабря прошлого года, когда Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине. Во время этого визита Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. Предположительно, икону с оккупированного Донбасса вывез председатель Ассоциации ветеранов армии Сербии Душко Вукотич в мае 2018 года. Он якобы получил ее в подарок от представителей "ЛНР" и "ДНР".

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.

5 декабря Додик сообщил, что украинскую икону он получил от сербской семьи. Этой же семье он и планирует отдать реликвию обратно.

Теги: Сергей Лавров, Босния и Герцеговина, икона, Милорад Додик
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