"Встал и отключился". Экс-нардеп Украины Черновол сообщила о внезапной смерти отца в Египте

"Мой отец Николай Черновол погиб в Египте. Мы так и не знаем, что произошло. Отдыхал с матерью. Плавали в море, смотрели рыбок. Вдруг что-то случилось. Выкинул маску и поплыл к берегу, мама увидела, что не дышит, но плывет. Мама помогла... На мелководье встал – и отключился", – написала она.

По словам экс-нардепа, отдыхавшие на берегу помогли ему, а "в больнице запустили остановившееся по дороге сердце".

"Анализы были в норме. Мозг был жив, сердце забилось, как у спортсмена, с каждым днем становилось лучше. Думали – чудо, еще немного – и проснется, будем вспоминать и удивляться. Но вдруг состояние ухудшилось. [...] Все остановилось", – отметила Черновол.

Она подчеркнула, что "египетские врачи боролись за его жизнь, но так и не объяснили, что произошло".

"Выдали мне результаты многих анализов и исследований, наши врачи просмотрели, что могло вызвать такое нарушение ритма сердца вплоть до его остановки, но ничего не нашли. Что произошло? Может это яд крылатки (распространенной ядовитой рыбы Египта)? Уже не узнаем, и уже и не важно", – заявила Черновол.