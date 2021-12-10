Петрожицкая попала в Египте в ДТП

"Этой зимой я была в Шарм-эль-Шейхе. Там мы поехали на сафари и попали в ДТП. Все обошлось. К счастью, мы легко отделались – у сестры и моего друга были синяки, а я просто испугалась. Не за себя – за близких", – рассказала артистка.

Контекст: Петрожицкая прославилась благодаря украинскому комедийному телесериалу студии "Квартал 95" "Папик", в котором сыграла роль меркантильной девушки по имени Лиза. Премьера сериала состоялась в декабре 2019 года на канале "1+1". Сейчас актриса снимается в сериале "Дримтим", премьера которого состоится на "Новом канале".