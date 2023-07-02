Стоимость Apple достигла $3 трлн. Это первая компания, которая столько стоит

Акции Apple в пятницу выросли более чем на 2% до рекордных $193,97. Притом что в обращении есть 15,7 млрд акций компании, эта цена установила рекордную рыночную стоимость Apple.

Компания уже достигала отметки в $3 трлн 3 января 2022 года во время внутридневных торгов, но не смогла закрыть торги на этом уровне.

Повышение стоимости акций последовало за запуском гарнитур смешанной реальности Apple Vision Pro в начале июня и более сильным, чем ожидалось, квартальным отчетом о прибылях и убытках в мае, отмечает CNN.

Успех Apple на фондовом рынке в этом году резко контрастирует с 2022 годом. В начале 2023 года рыночная капитализация Apple впервые с начала 2021 года упала ниже $2 трлн, сказано в публикации.