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Суд в Германии разрешил установить памятник Ленину

Марксистско-ленинская партия Германии добилась отмены запрета властей города Гельзенкирхен на установку монумента организатору революции 1917 года в России Владимиру Ульянову (Ленину).

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В индустриальном Гельзенкирхене появится статуя Ленина
В индустриальном Гельзенкирхене появится статуя Ленина
Фото: ЕРА

5 марта административный суд немецкого города Гельзенкирхен отменил запрет местных властей на установку памятника лидеру российской революции 1917 года Владимиру Ульянову (Ленину). Об этом сообщил орган Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) Rote Fahne News.

Мэрия мотивировала запрет тем, что памятник будет располагаться вблизи исторического здания и закрывать вид на него. В суде решили, что установка статуи не противоречит закону о защите архитектурного наследия.

Лидер МЛПГ Габи Фехтнер называла позицию властей Гельзенкирхена "истеричным антикоммунизмом". После победы в суде она объявила, что открытие памятника состоится 14 марта, и пригласила мэра прийти поприветствовать новую достопримечательность города, "если он способен на самокритику".

Германские коммунисты собираются приурочить церемонию к 150-летию со дня рождения Ленина.

Депутат Бундестага от Партии свободных демократов житель Гельзенкирхена Марко Бушманн назвал монумент в своем Twitter "статуей позора", поскольку, по его словам, Ленин несет ответственность за массовые убийства и создание тоталитарного режима.

Deutsche Welle пишет, что мэрия имеет право на подачу апелляции в высшую судебную инстанцию, которая должна быть рассмотрена в ускоренном порядке.

Гельзенкирхен – промышленный центр в Рурской области ФРГ с населением около 260 тыс. человек.

Теги: Германия, Ленин, памятник, запрет, архитектура
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