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Тайфун "Гони" обрушился на Филиппины, погибли семь человек

Тайфун "Гони" обрушился на филиппинскую провинцию Катандуанес. В сельской местности в результате стихии погибли люди.

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Тайфун разрушил жилые дома
Тайфун разрушил жилые дома
Фото: EPA

На восточные Филиппины в воскресенье, 1 ноября, обрушился тайфун "Гони". Погибли по меньшей мере семь человек, сообщает агентство Associated Press.

Тайфун обрушился на филиппинскую провинцию Катандуанес. Скорость ветра достигала 225 км/ч с порывами до 280 км/ч.

Губернатор провинции Албай Аль-Фрэнсис Бичара рассказал о четырех погибших в сельской местности. Они попали под селевой поток с вулкана Майон.

По сообщению управления гражданской обороны, в провинции Албай еще трое человек погибли. Одного из них придавило деревом.

ВВС пишет о повреждении домов и затопленных дорогах после наводнений из-за тайфуна. Глава гражданской обороны Рикардо Джалад сказал, что около 347 тыс. человек удалось эвакуировать. 

Жителей Филиппин предупредили о вероятных оползнях, сильных наводнениях, штормах и сильных ветрах.

Главный аэропорт столицы Филиппин Манилы закрыли. Авиакомпании отменили десятки международных и внутренних рейсов. Военная и национальная полиция, а также береговая охрана приведены в полную боевую готовность.

Теги: Филиппины, тайфун, погибшие, Манила
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