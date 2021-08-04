ГОРДОН
 
 
МИР

Театры в России проверят на лояльность взглядам Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стратегию нацбезопасности РФ Путин утвердил 2 июля
Стратегию нацбезопасности РФ Путин утвердил 2 июля
Фото: EPA

В России общественный совет при министерстве культуры РФ проверит репертуар российских театров на предмет его соответствия Стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом страны Владимиром Путиным. Об этом "РИА Новости" 2 августа сообщил председатель общественного совета Михаил Лермонтов.

По его словам, речь в первую очередь идет о духовно-нравственных и патриотических ценностях. Он не уточнил, куда будут направлены результаты проверки, а также какие у нее могут быть последствия, добавив лишь, что совет при минкульте РФ должен взять на себя роль "общественного контролера".

Проверку театров решили провести после премьеры спектакля московского театра "Современнник" под названием "Первый хлеб". На эту постановку пожаловались члены общественной организации "Офицеры России". По их словам, в спектакле "чрезмерно используется ненормативная лексика", присутствует "неприкрытая пропаганда однополой любви", а также "предельная неуважительность к защитникам Отечества", отмечает "РИА Новости".

Контекст:

Стратегию национальной безопасности Путин утвердил 2 июля. В ней среди прочего, идет речь о необходимости защиты "традиционных российских культурно-нравственных ценностей". В документе говорится, что эта защита осуществляется, в частности, путем "укрепления института семьи, сохранения традиционных семейных ценностей", а также "защиты исторической правды" и "противодействия фальсификации истории".

Теги: Россия, Владимир Путин, ЛГБТ, театр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ой, красотка", "Потрясающее зрелище", "Вам не может быть 52. Не верю". Энистон снялась для глянца, сидя на стуле с разведенными голыми ногами
"Ой, красотка", "Потрясающее зрелище", "Вам не может быть 52. Не верю". Энистон снялась для глянца, сидя на стуле с разведенными голыми ногами
"Мама троих детей". 50-летняя Орбакайте засветила грудь
"Мама троих детей". 50-летняя Орбакайте засветила грудь
"Ей это нравится". Цукерберг в резиновых шлепанцах сразился с дочерью на шпагах
"Ей это нравится". Цукерберг в резиновых шлепанцах сразился с дочерью на шпагах
"Какая фигурка! А ноги какие! Фарфоровая статуэтка!" 65-летняя Долина надела миниплатье
"Какая фигурка! А ноги какие! Фарфоровая статуэтка!" 65-летняя Долина надела миниплатье
"Ускоритель внутри не дает покоя". Беременная Осадчая показала тело в купальнике
"Ускоритель внутри не дает покоя". Беременная Осадчая показала тело в купальнике
"Обнулился". Ахмадов после развода с Билык побрился налысо. Фото
"Обнулился". Ахмадов после развода с Билык побрился налысо. Фото
"Тема сисек не раскрыта!", "Сексуальная красотка". Тина Кароль снялась в необычной позе
"Тема сисек не раскрыта!", "Сексуальная красотка". Тина Кароль снялась в необычной позе
Maruv о пластике: Ха-ха, никогда! Потому что я идеальная!
Maruv о пластике: Ха-ха, никогда! Потому что я идеальная!
"Крутая пара", "Это просто любовь". Потап показал прогулку с Каменских
"Крутая пара", "Это просто любовь". Потап показал прогулку с Каменских
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Фотошоп зашкаливает, зачем уменьшать талию?" 16-летняя дочь Поляковой показала свое новое фото с отдыха
"Фотошоп зашкаливает, зачем уменьшать талию?" 16-летняя дочь Поляковой показала свое новое фото с отдыха
"Фото – бомба", "Просто слепну от такой красоты". Модель с 15-м размером груди предстала в откровенном декольте
"Фото – бомба", "Просто слепну от такой красоты". Модель с 15-м размером груди предстала в откровенном декольте
"Если не Photoshop, то шедевральная фигура". Каменских потрясла соцсеть фигурой в красном мини-бикини
"Если не Photoshop, то шедевральная фигура". Каменских потрясла соцсеть фигурой в красном мини-бикини
Сталлоне презентовал кольцо собственного дизайна и объявил о продолжении боевика "Неудержимые"
Сталлоне презентовал кольцо собственного дизайна и объявил о продолжении боевика "Неудержимые"
  Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
  Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
  "Нет у меня девушки. Парня тоже". Участник "Танцев со звездами" и капитан команды "Стояновка" Люленов назвал причину своего одиночества
  "Нет у меня девушки. Парня тоже". Участник "Танцев со звездами" и капитан команды "Стояновка" Люленов назвал причину своего одиночества
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем
"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS