Телескоп TESS обнаружил планету в зоне обитаемости – NASA

Планета TOI 700 d, которую обнаружил телескоп TESS, находится в зоне, где может быть жидкая вода, сообщило космическое агентство NASA.

Космический телескоп TESS помог обнаружить планету размером с Землю, которая находится в так называемой зоне обитаемости, то есть на ней теоретически может существовать жизнь.

Как сообщили в NASA, объект назвали TOI 700 d, он находится на расстоянии чуть более 100 световых лет от Земли.

TOI 700 d вращается вокруг красного карлика TOI 70. Кроме TOI 700 d, в системе TOI 70 есть еще две планеты: TOI 700 b (вероятно, каменная) и TOI 700 с (вероятно, газовая). Из трех планет только TOI 700 d находится в так называемой зоне обитаемости, то есть там может быть жидкая вода.

TOI 700 d больше Земли на 20%, ее период вращения составляет 37 дней. От звезды TOI 70 она получает 86% энергии, которую Земля получает от Солнца.

За 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, что повышает шансы планеты быть обитаемой.

TESS – не единственный телескоп, который обнаружил TOI 700 d. Еще одна группа исследователей смогла подтвердить существование планеты с помощью аппарата Spitzer, сказано в заявлении NASA.

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Видео: NASA Goddard / YouTube

TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) – космический телескоп, предназначенный для открытия экзопланет (то есть планет за пределами Солнечной системы) транзитным методом. TESS был запущен 18 апреля 2018 года на борту ракеты Falcon 9. Ожидается, что миссия телескопа продлится два года.