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Tesla приостановила продажи самой дешевой версии электрокроссовера Model Y – СМИ

Кроссовер Model Y Standard Range сняли с продажи из-за широкого ценового разброса и конфигурации, за которыми становится труднее следить, отметил портал Electrek.

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Tesla на прошлой неделе снизила цену на базовую версию Model Y на $2 тыс.
Tesla на прошлой неделе снизила цену на базовую версию Model Y на $2 тыс.
Фото: EPA

Американская компания Tesla приостановила продажи бюджетной версии электрокроссовера Model Y и удалила ее из своего онлайн-конфигуратора спустя месяц после появления на рынке. Об этом сообщил портал Electrek 21 февраля.

Кроссовер Model Y Standard Range на одном заряде может проехать 244 мили (392 км), его стартовая цена – $42 тыс.

По информации портала, данные об электромобиле удалили из-за "широкого ряда цен и конфигурации, за которыми становится все труднее следить". На прошлой неделе автопроизводитель снизил цену на новую базовую версию Model Y на $2 тыс.

Наряду с удалением базовой версии Model Y, Tesla понизила цену другой модели авто – Model Y Long Range AWD на 1000 долларов – до 48 990 долларов.

Автомобиль Model Y Standard Range – кроссовер с задним приводом, разгоняющийся от нуля до 100 км/ч за 5,3 секунды, и максимальной скоростью до 220 км/ч, сообщил сайт insideevs.com.

Tesla Inc. – американская автомобильная компания-стартап из Кремниевой долины. Ориентирована на производство и продажу электромобилей и компонентов к ним. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.

Первой бюджетной моделью в семье электрокаров Tesla стал автомобиль Model 3.

Теги: электромобиль, Tesla, модель, автомобиль, разгон, скорость, продажа
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