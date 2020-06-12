Трамп разрешил ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда. В суде назвали эти меры "беспрецедентными"

В марте Международный уголовный суд разрешил расследование военных преступлений в Афганистане, к которым могут быть причастны американские военнослужащие. В ответ президент США Дональд Трамп издал указ, которым разрешил ввести санкции против ряда сотрудников суда.

Трамп заявил, что действия МУС угрожают суверенитету США, а также наносят урон национальной безопасности страны Фото: EPA

11 июня президент США Дональд Трамп подписал указ об экономических санкциях против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), которые участвуют в расследовании военных действий США в Афганистане, сообщается на сайте Белого дома.

Документ наделяет госсекретаря Майка Помпео полномочиями запретить сотрудникам МУС въезд в Соединенные Штаты и заморозить их активы на территории страны.

В указе Трампа сказано, что действия МУС угрожают суверенитету США, а также наносят урон национальной безопасности страны.

Белый дом подчеркнул в своем заявлении, что США не являются государством – участником Римского статута и неоднократно отвергали утверждения МУС о распространении его юрисдикции на американских военнослужащих.

"Международный уголовный суд был создан для обеспечения ответственности за военные преступления, но на практике он представляет собой неподотчетную и неэффективную международную бюрократию, которая создает угрозу для наших военных, как и для сил наших союзников и партнеров", – сказано в заявлении.

Администрация Трампа отметила, что МУС не внедрил необходимую реформу и проводит политически мотивированные расследования против США и их союзников, например против Израиля. Кроме того, Белый дом заявил о существовании в МУС коррупции на самых высоких уровнях.

На пресс-конференции 11 июня Помпео заявил, что США не будут стоять в стороне, когда американцам грозит несправедливый судебный процесс (он использовал идиому "суд кенгуру").

"У меня есть сообщение для многих наших союзников по всему миру: ваши граждане могут быть следующими, особенно из тех стран НАТО, которые боролись с терроризмом в Афганистане вместе с нами", – цитирует дипломата пресс-служба Госдепа.

МУС в опубликованном на сайте заявлении выразил "глубокое сожаление" в связи с реакцией США на расследование и назвал анонсированные Вашингтоном меры "беспрецедентными".

"Эти нападки представляют собой эскалацию и неприемлемую попытку вмешаться в верховенство закона и правовые процедуры суда. Их единственная цель – оказать влияние на действия должностных лиц МУС во время проведения независимого и объективного расследования и беспристрастного судебного разбирательства. Это также нападки на жертв жестоких преступлений, для многих из которых суд является последней надеждой на справедливость", – сказано в заявлении.

В МУС подчеркнули, что будут "твердо поддерживать" своих сотрудников и должностных лиц.

Международный уголовный суд начал работу в 2002 году. Государства становятся участниками МУС по факту ратификации Римского статута (его уже ратифицировали 123 страны).

В 2017 году главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда попросила судей МУС о мандате на расследование возможных преступлений, совершенных в Афганистане членами радикального исламистского движения "Талибан", афганскими правительственными войсками, а также иностранными вооруженными силами, в том числе американскими.

"Есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил США и сотрудники Центрального разведывательного управления применяли пытки, прибегали к жесткому обращению, посягательству на личное достоинство, изнасилованию в отношении связанных с конфликтом заключенных в Афганистане и других местах, главным образом в период 2003–2004 годов", – сообщила тогда Бенсуда.

США еще в 2018 году рассматривали возможность ввести санкции против суда, а в 2019 году аннулировали визу Бенсуде, которая является гражданкой Гамбии.

В марте 2020 года МУС одобрил проведение расследования.

Афганистан ратифицировал Римский статут, но его правительство возражает против процесса в МУС, поскольку афганские власти самостоятельно расследуют возможные военные преступления, сообщила газета The New York Times.