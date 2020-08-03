ГОРДОН
 
 
МИР

Трамп заявил, что правительство США должно добиться смертного приговора для Царнаева

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение суда, отменившего смертный приговор совершившему теракт на бостонском марафоне в 2013 году Джохару Царнаеву.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Царнаева приговорили к смертной казни в 2015 году, спустя пять лет приговор отправили на пересмотр
Царнаева приговорили к смертной казни в 2015 году, спустя пять лет приговор отправили на пересмотр
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное правительство должно повторно добиваться вынесения смертного приговора чеченскому террористу Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Едва ли кто-нибудь заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что "это был один из самых страшных террористических актов в стране после зверств 11 сентября". Тем не менее апелляционный суд отменил смертный приговор", – напомнил Трамп.

Он отметил, что США не могут позволить, чтобы решение апелляционного суда об отмене смертного приговора Царнаеву осталось в силе. 

Президент США высказал мнение, что судебный процесс по этому делу не может длиться так долго.

15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона прогремели два взрыва. В результате теракта погибли три человека и более 260 получили ранения. Спустя несколько дней полиция задержала Джохара Царнаева. Его старший брат Тамерлан, который, предположительно, был организатором теракта, был застрелен при задержании.

15 мая 2015-го присяжные приговорили Царнаева к смертной казни. В качестве доказательства того, что обвиняемый не раскаялся в содеянном, присяжным показали видеозапись из камеры осужденного через три месяца после совершения теракта, на которой Царнаев показывает в видеокамеру сначала знак V (victory, победа. – "ГОРДОН"), а затем – средний палец. Присяжные не поверили утверждениям Царнаева, что он стал жертвой влияния своего старшего брата Тамерлана. Решение было вынесено единогласно по итогам почти 15-часового обсуждения.

Официально приговор был оглашен 24 июня того же года. В июле защита обжаловала вердикт суда.

1 августа 2020 года стало известно, что судья апелляционного суда отменила смертную казнь для Царнаева и отправила дело на пересмотр.

Теги: США, теракт, Джохар Царнаев, казнь, смертная казнь, террористы, марафон, приговор, Бостон, Дональд Трамп, судья, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
Осадчая показала семейный отдых в Турции
Осадчая показала семейный отдых в Турции
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
  Boom Boom. Loboda презентовала клип для взрослых, в котором снялись Собчак, Варнава и Лолита
Boom Boom. Loboda презентовала клип для взрослых, в котором снялись Собчак, Варнава и Лолита
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS