Трамп заявил, что правительство США должно добиться смертного приговора для Царнаева

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение суда, отменившего смертный приговор совершившему теракт на бостонском марафоне в 2013 году Джохару Царнаеву.

Царнаева приговорили к смертной казни в 2015 году, спустя пять лет приговор отправили на пересмотр Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное правительство должно повторно добиваться вынесения смертного приговора чеченскому террористу Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Едва ли кто-нибудь заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что "это был один из самых страшных террористических актов в стране после зверств 11 сентября". Тем не менее апелляционный суд отменил смертный приговор", – напомнил Трамп.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

Он отметил, что США не могут позволить, чтобы решение апелляционного суда об отмене смертного приговора Царнаеву осталось в силе.

Президент США высказал мнение, что судебный процесс по этому делу не может длиться так долго.

15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона прогремели два взрыва. В результате теракта погибли три человека и более 260 получили ранения. Спустя несколько дней полиция задержала Джохара Царнаева. Его старший брат Тамерлан, который, предположительно, был организатором теракта, был застрелен при задержании.

15 мая 2015-го присяжные приговорили Царнаева к смертной казни. В качестве доказательства того, что обвиняемый не раскаялся в содеянном, присяжным показали видеозапись из камеры осужденного через три месяца после совершения теракта, на которой Царнаев показывает в видеокамеру сначала знак V (victory, победа. – "ГОРДОН"), а затем – средний палец. Присяжные не поверили утверждениям Царнаева, что он стал жертвой влияния своего старшего брата Тамерлана. Решение было вынесено единогласно по итогам почти 15-часового обсуждения.

Официально приговор был оглашен 24 июня того же года. В июле защита обжаловала вердикт суда.

1 августа 2020 года стало известно, что судья апелляционного суда отменила смертную казнь для Царнаева и отправила дело на пересмотр.