Суд в США отменил смертную казнь для Царнаева

Судья удовлетворила апелляцию приговоренного к смертной казни Джохара Царнаева и отправила дело на пересмотр. По ее мнению, суд нижестоящей инстанции не обеспечил справедливое рассмотрение дела в отношении одного из соучастников теракта во время Бостонского марафона в 2013 году, набрав присяжных, которые уже сформировали мнение о виновности подозреваемого.

Суд нижестоящей инстанции повторно рассмотрит дело Царнаева, чтобы решить, должен ли он быть казнен Рисунок: EPA

Апелляционный суд США по первому округу (Бостон) отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, приговоренному к смерти за соучастие в совершении теракта на Бостонском марафоне в 2013 году.

Как сообщает Reuters, окружной судья Ойетта Роджери Томпсон пришла к выводу, что суд нижестоящей инстанции не справился с проведением процесса и допустил отбор присяжных, которые еще до начала слушаний сформировали мнение о виновности подозреваемого.

В связи с этим дело направлено на повторное рассмотрение.

При этом Томпсон отметила, что Царнаев "проведет оставшиеся дни в тюрьме". "Вопрос только в том, будет ли он казнен", – подчеркнула судья.

Агентство отмечает, что сейчас Царнаев содержится в тюрьме "Супермакс" в штате Колорадо, которую называют "Алькатрасом Скалистых гор" из-за отдаленности и усиленных мер безопасности.

15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона прогремели два взрыва. В результате теракта погибли три человека и более 260 получили ранения. Спустя несколько дней полиция задержала Джохара Царнаева. Его старший брат Тамерлан, который, предположительно, был организатором теракта, был застрелен при задержании.

15 мая 2015-го присяжные приговорили Царнаева к смертной казни. В качестве доказательства того, что обвиняемый не раскаялся в содеянном, присяжным показали видеозапись из камеры осужденного через три месяца после совершения теракта, на которой Царнаев показывает в видеокамеру сначала знак V (victory, победа. – "ГОРДОН"), а затем – средний палец. Присяжные не поверили утверждениям Царнаева, что он стал жертвой влияния своего старшего брата Тамерлана. Решение было вынесено единогласно по итогам почти 15-часового обсуждения.

Официально приговор был оглашен 24 июня того же года. В июле защита обжаловала вердикт суда.