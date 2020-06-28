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"Третья операция за пять лет". Экс-президент Словакии Киска объявил об уходе из политики по состоянию здоровья

Бывший президент Словакии Андрей Киска страдает от аритмии. Он сообщил, что в августе сложит с себя полномочия главы партии "За людей" и уйдет на покой.

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Киска ложится на операцию
Киска ложится на операцию
Фото: ЕРА

57-летний Андрей Киска, президент Словакии в 2014–2019 годах, 28 июня написал в Facebook, что уходит из политики.

По его словам, это связано с состоянием здоровья: 29 июня ему сделают операцию на сердце.

"Я плачу дань своему организму за сотни тысяч километров, которые проехал на машине по всей Словакии за последнее время. Менее чем через год это вторая операция, которую мне придется пережить, и третья за пять лет. Мое здоровье не позволяет оставаться активным в политике. В прошлом году оперированное сердце часто сильно билось без причины, я мог успокоить сердцебиение только лекарствами. Аритмию иногда не удается устранить даже оперативным вмешательством", – рассказал Киска.

Он сообщил членам своей партии "За людей", что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы политсилы, намеченные на 8 августа.

https://www.facebook.com/AndrejKiska/posts/3040784986042259

В 2014 году Киска стал президентом Словакии как независимый кандидат, он победил тогдашнего премьер-министра Роберта Фицо. В 2019-м Киска отказался баллотироваться на второй срок, сосредоточившись на партийном строительстве. Его партия "За людей" на своих первых выборах в парламент в 2020 году преодолела пятипроцентный барьер и стала частью правительственной коалиции.

Теги: здоровье, Словакия, Андрей Киска, политика
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