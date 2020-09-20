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У метеорологов закончились имена для обозначения атлантических штормов

По традиции штормам, которые формируются в Атлантическом океане, дают мужские и женские имена, начинающиеся с 21 буквы английского алфавита. Всего лишь второй раз в истории для обозначения новых штормов метеорологам пришлось прибегнуть к помощи греческого алфавита.

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В Атлантике продолжается сезон ураганов
В Атлантике продолжается сезон ураганов
Фото: ЕРА

2020 год стал настолько богат на тропические штормы, что у метеорологов закончились имена, которые они используют для обозначения этих явлений. Об этом 18 сентября написал в Twitter американский ученый Майкл Вентрис.

По традиции штормам, которые формируются в Атлантическом океане, дают мужские и женские имена, начинающиеся с 21 буквы английского алфавита (кроме X, Y и Z). После того как очередная тропическая депрессия переросла в шторм (21-й с начала года), ей присвоили имя "Уилфред" (Wilfred).

"Мы официально переходим на греческий алфавит для обозначения новых штормов. Всего лишь второй раз в истории будем использовать греческий алфавит. 2005 год был первым", – сообщил Вентрис.

Через несколько часов он сообщил о формировании шторма "Альфа" в восточной Атлантике и шторма "Бета" над Мексиканским заливом.

"Осталось всего пять штормов до того, чтобы зафиксировать самый активный сезон ураганов за всю историю наблюдений", – написал ученый.

Как пишет сайт Phys.org, в 2005 году над Атлантикой сформировались 28 штормов. Самыми мощными были ураганы "Катрина" и "Вильма", опустошившие Луизиану и Флориду соответственно. С тех пор эти имена были исключены из перечня возможных.

В сентябре 2020 года на юго-восточное побережье США обрушился ураган "Салли".

Ураган "Лаура", пронесшийся по Луизиане в конце августа, стал сильнейшим ураганом в истории штата. Его жертвами стали 16 человекСкорость ветра достигала 241 км/ч.

Теги: США, ураган, шторм, Атлантический океан
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