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"У молодежи слишком много оружия". В США онлайн-спор подростков перешел в настоящую перестрелку, есть погибшие

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В полиции Атланты считают, что у молодежи "слишком много оружия"
В полиции Атланты считают, что у молодежи "слишком много оружия"
Скриншот: City of Atlanta Police Department / Fаcebook

17 декабря в американском городе Атланта (штат Джорджия) в результате перестрелки, которая была вызвана спорами в интернете, погибли два подростка. Об этом со ссылкой на полицию сообщает 18 декабря Associated Press.

Заместитель начальника полиции Чарльз Хэмптон – младший рассказал, что стрельба была в жилом комплексе в Атланте после того, как участники перестрелки поспорили в социальных сетях.

По словам стража порядка, одна группа пришла с оружием, а затем вторая группа открыла по оппонентам огонь.

В результате перестрелки погибли двое мальчиков в возрасте 14 и 16 лет. Ранения получили 11-летний и 15-летний мальчики, а также 15-летняя девочка.

Хэмптон подчеркнул, что в ходе инцидента "стреляло несколько человек". перестрелка, по данным полиции, началась в квартире и продолжилась на улице. Именно там были найдены оба погибших.

Комментируя журналистам ситуацию со стрельбой, замначальника полиции выразил мнение, что "в руках молодежи слишком много оружия".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, интернет, оружие, стрельба, полиция, перестрелка, подростки, погибшие, ранение, Атланта
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