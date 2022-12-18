"У молодежи слишком много оружия". В США онлайн-спор подростков перешел в настоящую перестрелку, есть погибшие

В полиции Атланты считают, что у молодежи "слишком много оружия" Скриншот: City of Atlanta Police Department / Fаcebook

Заместитель начальника полиции Чарльз Хэмптон – младший рассказал, что стрельба была в жилом комплексе в Атланте после того, как участники перестрелки поспорили в социальных сетях.

По словам стража порядка, одна группа пришла с оружием, а затем вторая группа открыла по оппонентам огонь.

В результате перестрелки погибли двое мальчиков в возрасте 14 и 16 лет. Ранения получили 11-летний и 15-летний мальчики, а также 15-летняя девочка.

Хэмптон подчеркнул, что в ходе инцидента "стреляло несколько человек". перестрелка, по данным полиции, началась в квартире и продолжилась на улице. Именно там были найдены оба погибших.

Комментируя журналистам ситуацию со стрельбой, замначальника полиции выразил мнение, что "в руках молодежи слишком много оружия".