Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

У нового министра спорта РФ была судимость

В 2012 году Измайловский суд Москвы оштрафовал ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Олега Матыцина за превышение должностных полномочий. 21 января 2020 года Матыцин вошел в состав правительства РФ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Матыцин много лет возглавлял университет физкультуры, спорта и туризма
Матыцин много лет возглавлял университет физкультуры, спорта и туризма
Фото: www.sportedu.ru

Новый министр спорта России Олег Матыцин в прошлом имел судимость. Об этом написало издание "Ведомости", напомнив о публикации Российского агентства правовой и судебной информации за 20 июля 2012 года.

Тогдашний ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Матыцин был признан виновным в превышении должностных полномочий из-за передачи земель вуза под Черкизовский рынок. Его оштрафовали на 20 тыс. руб.

Прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. По версии следствия, ректор в период 2001–2006 годов нанес бюджету ущерб в 120 млн руб.

Матыцин себя виновным не признал. Его адвокаты настаивали на прекращении уголовного дела, мотивируя тем, что плата за аренду земли частично избавляла государство от необходимости финансировать университет.

В 2012 году Басманный суд Москвы подтвердил выводы о виновности Матыцина. При этом он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Черкизовский рынок являлся одной из самых больших стихийных торговых площадок Москвы. В 2009 году его закрыли из-за нарушения санитарных и пожарных правил, а позже снесли.

21 января 2020 года Матыцин стал министром спорта в новом правительстве РФ, сменив на этом посту Виталия Мутко.

Теги: Москва, правительство РФ, рынок, Олег Матыцин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз
Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз
“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг
“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг
  "Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео
  "Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль". Полный список
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS