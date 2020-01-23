У нового министра спорта РФ была судимость

В 2012 году Измайловский суд Москвы оштрафовал ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Олега Матыцина за превышение должностных полномочий. 21 января 2020 года Матыцин вошел в состав правительства РФ.

Матыцин много лет возглавлял университет физкультуры, спорта и туризма Фото: www.sportedu.ru

Новый министр спорта России Олег Матыцин в прошлом имел судимость. Об этом написало издание "Ведомости", напомнив о публикации Российского агентства правовой и судебной информации за 20 июля 2012 года.

Тогдашний ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Матыцин был признан виновным в превышении должностных полномочий из-за передачи земель вуза под Черкизовский рынок. Его оштрафовали на 20 тыс. руб.

Прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. По версии следствия, ректор в период 2001–2006 годов нанес бюджету ущерб в 120 млн руб.

Матыцин себя виновным не признал. Его адвокаты настаивали на прекращении уголовного дела, мотивируя тем, что плата за аренду земли частично избавляла государство от необходимости финансировать университет.

В 2012 году Басманный суд Москвы подтвердил выводы о виновности Матыцина. При этом он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Черкизовский рынок являлся одной из самых больших стихийных торговых площадок Москвы. В 2009 году его закрыли из-за нарушения санитарных и пожарных правил, а позже снесли.

21 января 2020 года Матыцин стал министром спорта в новом правительстве РФ, сменив на этом посту Виталия Мутко.