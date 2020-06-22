У России нет территориальных претензий к соседям – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к соседним государствам.

Как сообщает "Интерфакс", так Песков прокомментировал высказывание президента Владимира Путина о "подарках русского народа" – распределении территорий Советского Союза между республиками СССР.

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