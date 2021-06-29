ГОРДОН
 
 
МИР

У журналиста InformNapalm Ивашина в белорусском карцере возникли проблемы с сердцем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ивашина задержали 12 марта в Гродно
Ивашина задержали 12 марта в Гродно
Фото: spring96.org

У журналиста InformNapalm Ивашина, которого в середине марта задержали в Беларуси, в карцере возникли проблемы с сердцем. Об этом 28 июня в Facebook сообщила его мать Людмила Ивашина.

"Во время пребывания в карцере у Дениса случился сердечный приступ. Никогда ранее подобного не происходило. Неудивительно, ведь в камере "парилка" – окна закрыты, вентилятор передать нельзя. А может, что-нибудь другое. Все это называется словом пытка", – написала она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2809610092683106&id=100009024276179

Эту же информацию в Facebook подтвердила и супруга журналиста Ольга Ивашина. В комментариях она уточнила, что журналист был в карцере пять дней – с 19 июня. 24 июня его оттуда перевели в обычную камеру, и на следующий день он вместе с супругой поехал к врачу.

https://www.facebook.com/volha.krapotsina/posts/4063949820350261

Контекст:

Ивашина задержали 12 марта в Гродно. По словам его матери, журналиста задержал КГБ Беларуси и провел обыск в его квартире. InformNapalm связывает задержание своего редактора с его журналистской деятельностью – накануне он давал комментарии каналу "Настоящее время" на тему своего расследования о бывших бойцах расформированного в Украине спецподразделения "Беркут", которые сбежали в Беларусь.

Правозащитная организация "Весна" признала Ивашина политзаключенным. Правозащитники отмечают, что журналисту вменяют ст. 365 Уголовного кодекса Беларуси (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел).

На задержание отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Там отметили, что задержание вызывает особое беспокойство на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь.

Теги: Беларусь, тюрьма, КГБ, журналисты, InformNapalm
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Самая красивая и сладкая женщина в мире". 54-летняя Хайек взорвала сеть эффектной фотосессией
"Самая красивая и сладкая женщина в мире". 54-летняя Хайек взорвала сеть эффектной фотосессией
"Настя похорошела, точно будет дочка". Каменских снялась без бюстгальтера
"Настя похорошела, точно будет дочка". Каменских снялась без бюстгальтера
"Сексуальная!", "Мужики оценят, женщины обматерят". Полякова снялась в бикини в очень откровенных позах
"Сексуальная!", "Мужики оценят, женщины обматерят". Полякова снялась в бикини в очень откровенных позах
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS