У журналиста InformNapalm Ивашина в белорусском карцере возникли проблемы с сердцем

"Во время пребывания в карцере у Дениса случился сердечный приступ. Никогда ранее подобного не происходило. Неудивительно, ведь в камере "парилка" – окна закрыты, вентилятор передать нельзя. А может, что-нибудь другое. Все это называется словом пытка", – написала она.

Эту же информацию в Facebook подтвердила и супруга журналиста Ольга Ивашина. В комментариях она уточнила, что журналист был в карцере пять дней – с 19 июня. 24 июня его оттуда перевели в обычную камеру, и на следующий день он вместе с супругой поехал к врачу.