Ученые исследуют полученный с Проксима Центавра b сигнал как признак внеземной жизни

В 2019 году ученые австралийской обсерватории "Паркс" зафиксировали сигнал из космоса, вероятно, отправленный с экзопланеты Проксима Центавра b. Ученые считают, что этот сигнал может быть попыткой внеземных цивилизаций отправить землянам сообщение.

Странный космический сигнал, зафиксированный на Земле в 2019 году, может быть признаком внеземной жизни. Об этом 31 декабря 2020 года сообщила BBC Mundo доктор физических наук Мадридского университета Комплутенсе Мар Гомес.

Сигнал, о котором идет речь, обнаружила обсерватория "Паркс", которая находится в Новом Южном Уэльсе, Австралия. С тех пор ученые пытаются выяснить его природу.

Исследователи считают, что эта радиоволна, вероятно, поступила от Проксимы Центавра b – экзопланеты со скалистой поверхностью, на которой, как считается, есть жидкая вода и которая находится в 4,2 световых года от Земли. Некоторые ученые даже предполагали, что у этой экзопланеты есть атмосфера. Проксима Центавра b является частью звездной системы Альфа Центавра, ближайшей к Солнцу.

Гомес отмечает, что это был сигнал, который появлялся один раз и никогда не повторялся. По ее словам, он имел частоту, которую не излучают наземные устройства, такие как спутники и корабли.

Исследовательница подчеркивает, что поскольку в космосе нет звука, единственный способ, которым разные цивилизации могли бы общаться, это радиоволны. По ее мнению, полученный в 2019 году сигнал как раз и может быть попыткой неземных существ что-то сказать землянам.