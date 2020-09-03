Изготовленная при​ участии Украины ракета Vega вывела на орбиту более 50 спутников

Ракета-носитель Vega, созданная при участии украинского конструкторского бюро "Южное", вывела на орбиту 53 микро- и наноспутника.

Запущенные спутники используют для наблюдения за Землей, а также в сферах телекоммуникации, науки и образования Скриншот: SciNews / YouTube

С космодрома Куру во Французской Гвиане 3 сентября состоялся 15-й успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, которая была создана при участии Украины. Об этом в Facebook сообщает конструкторское бюро "Южное".

Ракета-носитель Vega вывела на орбиту 53 микро- и наноспутника: семь микроспутников весом от 15 кг до 150 кг и 46 кубсатов (малые искусственные спутники).

"Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 стран, предназначены для обслуживания различных программ, включая наблюдение за Землей, телекоммуникации, науку, технологии и образование", – отметили в бюро.

Блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки четвертой ступени ракеты Vega, разработало украинское госпредприятие "Южное" и серийно производит Южный машиностроительный завод.

Видео запуска ракеты опубликовал YouTube-канал SciNews.

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