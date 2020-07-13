SpaceX доставит в космос первый военный спутник Южной Кореи

SpaceX уже провела последние проверки ракеты-носителя Falcon 9 и готова к запуску южнокорейского спутника, который назначен на 14 июля.

Компания SpaceX выведет в космос первый военный спутник связи Южной Кореи ANASIS-II. Об этом 12 июля компания сообщила в Twitter.

SpaceX уже провела последние проверки ракеты-носителя Falcon 9 и готова к запуску, который назначен на 14 июля. Стартовать ракета будет с пускового комплекса SLC-40 в штате Флорида.

Static fire test complete – targeting July 14 for Falcon 9 launch of ANASIS-II from SLC-40 in Florida — SpaceX (@SpaceX) July 11, 2020

Спутник связи ANASIS-II, который создала компания Airbus во Франции, должен будет выйти на орбиту Земли.

Cnet отмечает, что ANASIS-II является первым военным спутником Южной Кореи. На сайте компании-разработчика уточняется, что спутник должен обеспечить безопасную связь в широком диапазоне. На прошлой неделе он был отправлен из Франции во Флориду для предстоящего запуска.