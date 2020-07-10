SpaceX назвала новую дату запуска очередной партии спутников Starlink

10-ю партию спутников SpaceX планировала отправить 8 июля, но отложила запуск из-за неблагоприятных погодных условий.



Американская компания SpaceX 11 июля планирует запустить ракету-носитель Falcon-9, которая выведет на орбиту 57 спутников системы Starlink. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

"Предварительно 11 июля в 10.54 (17.54 по киевскому времени) состоится запуск ракеты Falcon 9 с 57 спутниками Starlink и двумя космическими аппаратами компании BlackSky", – отметили в компании.

Targeting Saturday, July 11 at 10:54 a.m. EDT for Falcon 9 launch of 57 Starlink satellites and 2 BlackSky spacecraft, a @SpaceflightInc customer — SpaceX (@SpaceX) July 9, 2020

10-ю партию спутников SpaceX планировала отправить 8 июля, но отложила запуск из-за неблагоприятных погодных условий, о чем сообщила в Twitter.

Standing down from today’s mission due to weather; proceeding through the countdown until T-1 minute for data collection. Will announce a new target launch date once confirmed on the Range — SpaceX (@SpaceX) July 8, 2020

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.



Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.



Последний запуск провели 13 июня – тогда на орбиту Земли вывели 58 спутников. Первые 60 были запущены в конце мая 2019 года. На данный момент орбитальная группировка этих микроспутников состоит из 538 космических аппаратов.