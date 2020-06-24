SpaceX отложил запуск новой партии спутников Starlink

Причиной переноса запуска спутников Starlink стали неблагоприятные погодные условия.

Компания SpaceX отложила на два дня запуск 60 спутников Starlink. Теперь он намечен на 25 июня в 16.39 (23.39 по Киеву), отмечают 22 июня в Florida Today.

Изменения в графике в компании объяснили ухудшением погоды. Основными проблемами являются большие кучевые облака, кучево-дождевые облака и возможные молнии. Погодные условия должны улучшиться в пятницу, 26 июня.

Это будет уже десятый запуск Starlink. В случае успеха на орбите окажутся в общей сложности около 600 спутников.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск провели 13 июня – тогда на орбиту Земли вывели 58 спутников. Первые 60 были запущены в конце мая 2019 года. На данный момент орбитальная группировка этих микроспутников состоит из 538 космических аппаратов.