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SpaceX запустит еще одну партию спутников для глобального интернета

Американская компания SpaceX 26 июня проведет запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на орбиту 57 спутников Starlink.

Об этом компания Илона Маска сообщила 25 июня в Twitter. "26 июня [планируется] запуск 57 спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky", – говорится в твите. Старт намечен на 23.18 по киевскому времени.

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