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Ученые обнаружили на Церере соленую воду

В NASA заявили о том, что на карликовой планете Церера, которая находится в астероидном поясе Солнечной системы между Марсом и Юпитером, есть запасы соленой воды.

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Яркие области на Церере оказались соленой ледяной коркой
Яркие области на Церере оказались соленой ледяной коркой
Фото: nasa.gov

Ученые проанализировали снимки карликовой планеты Церера, которая находится в астероидном поясе Солнечной системы между Марсом и Юпитером, предоставленные межпланетным зондом Dawn Национального космического агентства США (NASA). Анализ показал, что в недрах планеты есть соленая вода, сообщает NASA.

На снимках четко видно яркие области на поверхности Цереры. Ученые пришли к выводу, что они представляют собой отложения из карбоната натрия – соединения натрия, углерода и кислорода.

По их мнению, эти отложения возникли из соленой жидкости, которая просочилась на поверхность и испарилась, оставив корку, хорошо отражающую свет. Анализ данных, переданных с Dawn, показал, что жидкость просочилась из резервуара с соленой водой под поверхностью планеты глубиной 40 км и шириной в сотни километров.

Новые исследования, сосредоточенные на кратере Цереры Оккатор, где находятся самые обширные яркие области, подтверждают, что Церера – это богатый водный мир, говорится в сообщении.

Цереру открыл в 1801 году итальянский астроном Джузеппе Пиацци. Сначала ее отнесли к планетам, потом – к астероидам, а в 2006 году окончательно признали карликовой планетой. Ее диаметр составляет примерно 950 км. Поверхность небесного тела, вероятно, покрыта льдом.

В марте 2015 года зонд NASA под названием Dawn, запущенный в 2007 году, приблизился к Церере. Задачей аппарата было исследовать планету и один из крупнейших соседних астероидов Весту.

В декабре 2016 года ученые из NASA, анализируя снимки с Dawn, определили, где в недрах и на поверхности карлика Цереры искать воду. По мнению ученых, на экваторе лед находится примерно в метре под поверхностью планеты, а на полюсах его скрывает лишь слой пыли.

Теги: NASA, вода, Dawn, Церера
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