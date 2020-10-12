Ученые создали крупнейшую трехмерную карту Вселенной

Астрономы Гавайского университета использовали искусственный интеллект для создания крупнейшего в мире трехмерного каталога звезд, галактик и квазаров.

Ученые заявили, что их каталог вдвое больше предыдущей самой большой карты Вселенной Фото: depositphotos.com

Ученые из Института астрономии Маноа Гавайского университета (США) создали крупнейший в мире трехмерный каталог звезд, галактик и квазаров. Об этом сообщает The Next Web.

Команда ученых разработала карту, используя оптическую съемку трех четвертей неба, произведенную обсерваторией Pan-STARRS. Они обучили алгоритм идентификации небесных объектов в обзоре путем подачи в него спектроскопических измерений, которые обеспечивают окончательную классификацию объектов и расстояния, отмечено в сообщении.

"Используя современный алгоритм оптимизации, мы задействовали спектроскопический обучающий набор из почти 4 млн источников света, чтобы научить нейронную сеть предсказывать типы источников и расстояния до галактик", – рассказал автор исследования Роберт Бек.

Это позволило нейронной сети достичь точности классификации 98,1% для галактик, 97,8% для звезд и 96,6% для квазаров.

Ученые заявили, что их каталог вдвое больше предыдущей самой большой карты Вселенной, созданной Sloan Digital Sky Survey, и покрывает одну треть неба.