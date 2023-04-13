Украинец совершил попытку самосожжения возле консульства в Кракове, он в критическом состоянии – МИД

Инцидент произошел у консульства Украины в Кракове Фото: Генеральне консульство України в Кракові / Facebook

"Утром возле здания генерального консульства Украины в Кракове украинец, проживавший в Польше, предпринял попытку самосожжения. В тяжелом состоянии гражданин был доставлен в больницу. Врачи сейчас оказывают ему срочную медицинскую помощь. Состояние украинца критическое", – сказал Николенко.

По словам представителя МИД, полиция начала расследование, а консулы держат на контроле предоставление медицинской помощи украинцу и устанавливают связь с его родными.

RMF24 сообщает, что инцидент произошел около 7.50 по местному времени (6.50 по Киеву).

В полиции рассказали RMF24, что украинцу, который совершил попытку самоподжога, 63 года, он стоял в очереди в консульство, а потом "в какой-то момент начал вести себя иррационально". Мужчина выкрикивал лозунги на украинском, а потом поджег себя легковоспламеняющимся средством и побежал, уточнили в полиции.

По данным правоохранителей, 63-летний украинец призывал стоявших перед консульством мужчин возвращаться в Украину и защищать страну от российских оккупантов.