Украинского журналиста Хилюка оккупанты удерживают в колонии во Владимирской области – "Репортеры без границ"

"Несмотря на то, что российские власти отрицают, что удерживают его в плену, организация имеет доказательства, подтверждающие, что он был насильно похищен. [...] Журналиста вывезли в одну из тюрем Владимирской области, расположенную в нескольких сотнях километров к востоку от Москвы", – говорится в сообщении.

"Репортеры без границ" отмечают, что Хилюк содержится либо в исправительной колонии №7 недалеко от Коврова, либо в исправительной колонии №6 в Мелехово – оба учреждения располагаются рядом, примерно в 60 км от Владимира.

В организации объяснили, что в Мелехово в "тюрьме строгого режима с отвратительной репутацией" содержится российский оппозиционер Алексей Навальный.

О том, что в обеих колониях удерживают украинцев, "Репортерам без границ" рассказали находившиеся там заключенные.