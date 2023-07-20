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Украинского журналиста Хилюка оккупанты удерживают в колонии во Владимирской области – "Репортеры без границ"

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Хилюка похитили 3 марта 2022 года
Хилюка похитили 3 марта 2022 года
Скриншот: Ukrinform TV / YouTube

Журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк, которого российские оккупанты похитили в Киевской области после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, находится во Владимирской области страны-агрессора РФ. Об этом 13 июля 2023 года проинформировала организация "Репортеры без границ" (RSF).

"Несмотря на то, что российские власти отрицают, что удерживают его в плену, организация имеет доказательства, подтверждающие, что он был насильно похищен. [...] Журналиста вывезли в одну из тюрем Владимирской области, расположенную в нескольких сотнях километров к востоку от Москвы", – говорится в сообщении.

"Репортеры без границ" отмечают, что Хилюк содержится либо в исправительной колонии №7 недалеко от Коврова, либо в исправительной колонии №6 в Мелехово – оба учреждения располагаются рядом, примерно в 60 км от Владимира.

В организации объяснили, что в Мелехово в "тюрьме строгого режима с отвратительной репутацией" содержится российский оппозиционер Алексей Навальный.

О том, что в обеих колониях удерживают украинцев, "Репортерам без границ" рассказали находившиеся там заключенные.

Контекст:

Хилюка похитили 3 марта 2022 года в его селе Козаровичи к северу от Киева вместе с его отцом, которого отпустили спустя восемь дней.

Журналиста держали в ряде импровизированных тюрем. Одна из них была на аэродроме в Гостомеле Киевской области, который россияне заняли в начале наступления. Там заключенные находились в огромных промышленных холодильниках.

Хилюк входит в список из более 120 гражданских украинцев, которых россияне захватили в плен в Киевской области и удерживают в России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, тюрьма, Киевская область, Репортеры без границ, журналисты, украинцы, Дмитрий Хилюк
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