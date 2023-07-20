Украинского журналиста Хилюка оккупанты удерживают в колонии во Владимирской области – "Репортеры без границ"

"Несмотря на то, что российские власти отрицают, что удерживают его в плену, организация имеет доказательства, подтверждающие, что он был насильно похищен. [...] Журналиста вывезли в одну из тюрем Владимирской области, расположенную в нескольких сотнях километров к востоку от Москвы", – говорится в сообщении.
"Репортеры без границ" отмечают, что Хилюк содержится либо в исправительной колонии №7 недалеко от Коврова, либо в исправительной колонии №6 в Мелехово – оба учреждения располагаются рядом, примерно в 60 км от Владимира.
В организации объяснили, что в Мелехово в "тюрьме строгого режима с отвратительной репутацией" содержится российский оппозиционер Алексей Навальный.
О том, что в обеих колониях удерживают украинцев, "Репортерам без границ" рассказали находившиеся там заключенные.
Хилюка похитили 3 марта 2022 года в его селе Козаровичи к северу от Киева вместе с его отцом, которого отпустили спустя восемь дней.
Журналиста держали в ряде импровизированных тюрем. Одна из них была на аэродроме в Гостомеле Киевской области, который россияне заняли в начале наступления. Там заключенные находились в огромных промышленных холодильниках.
Хилюк входит в список из более 120 гражданских украинцев, которых россияне захватили в плен в Киевской области и удерживают в России.