Умер американский лидер движения за гражданские права Джон Льюис

В декабре 2019 года у американского политика, конгрессмена и лидера движения борцов за гражданские права Джона Льюиса диагностировали рак поджелудочной железы на последней стадии.

Льюис был одним из организаторов марша на Вашингтон, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг Фото: johnlewis.house.gov

Американский политик, конгрессмен и лидер движения борцов за гражданские права Джон Льюис умер в возрасте 80 лет. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории – конгрессмена Джона Льюиса, совести Конгресса", – говорится в сообщении.

Издание The Hil сообщает, что в декабре 2019 года у Льюиса диагностировали рак поджелудочной железы на последней стадии. Тогда он пообещал, что продолжит представлять в Конгрессе свой округ.

Льюис был одним из организаторов марша на Вашингтон, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг. В Конгресс он впервые прошел в 1986 году и с тех пор 17 раз подряд занимал эту выборную должность.